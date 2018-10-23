Önce kalp kapakçıkları tamir edildi, bir gün sonra böbrek nakli oldu

ŞIRNAK'TA şoförlük yapan evli ve 7 çocuk babası Ayhan Salih, 2008 yılında yüksek ateş nedeniyle hastaneye gitti. Muayenesinde böbreklerinde taş olduğu belirlendi. Tedavisine başlanılan Ayhan Salih, 2016 yılında ise kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu ve 3 damarı değiştirildi.

Bypass sonrasında kalp kapakçığında sızıntı tespit edilen Ayhan Salih'in böbrek ağrıları da arttı. Diyaliz tedavisine başlayan Ayhan Salih'e doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. 24 yıllık hayat arkadaşı Ayşe Salih, hiç tereddüt etmeden gönüllü verici oldu. Bunu kabul etmeyen Ayhan Salih, böbrek nakli için Irak'a gitti. Uygun böbrek bulunmasına rağmen doktorlar, kalp kapakçığındaki sızıntı nedeniyle nakil yapamayacaklarını söyledi. Hayal kırıklığı yaşayan Ayhan Salih tekrar Türkiye'ye döndü. Şikayetleri iyice artan Salih, tedavisi için bu kez Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve kardiyoloji uzmanı Dr. İsmail Ateş tarafından muayene edildi.

Mitral kapak yetersizliği nedeniyle ameliyat olamayacak derecede yüksek riskli hasta grubunda yer alan Ayhan Salih'in mitraclip yöntemiyle tedavisine karar verildi. Dr. İsmail Ateş tarafından 16 Mayıs'ta Ayhan Salih'in kasığından açılan 3-4 cm'lik kesiden ilerletilen kateter aracılığıyla mitral kapak tamiri yapıldı.

ERTESİ GÜN BÖBREK NAKLİ

Kalp kapakçığının tamir edilmesinden bir gün sonra, 17 Mayıs'ta Ayhan Salih bu kez böbrek nakli için ameliyat masasına yatırıldı. Salih'e, eşi Ayşe Salih donör oldu. Ayhan Salih, Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Eşi Ayşe Salih, "7 çocuğumun babası, hayat arkadaşımı çok seviyorum. Eşim hastalığı yüzünden çok halsiz ve yorgundu. Onun bu haline dayanamadım. Hiç düşünmeden böbreğimi verdim. Onu iyi şekilde görmek beni çok mutlu ediyor. İkimizin sağlık durumu da çok iyi" dedi.

MERDİVENLERİ YÜRÜYEREK ÇIKIYORUM

Ayhan Salih ise yeniden dünyaya geldiğini söyledi. Eşinin daha önce de böbreğini vermek istediğini ancak kabul etmediğini belirten Salih, şunları söyledi:

"Onu çok seviyorum, ona zarar gelmesini istemediğim için başta kabul etmedim. Ama şikâyetlerim arttı, yürüyemez hale geldim. Böbreğim iflas etti. Irak'a giderek nakil sırasına girdim fakat kalp kapakçığındaki sıkıntıdan dolayı böbrek nakli yapılamayacağı söylendi. Daha sonra Medical Park'a başvurdum. Ameliyat öncesi kardiyolojide gerekli testlerden geçtik. 16 Mayıs'ta mitraclip ameliyatı ve ertesi gün de eşimden alınan börekle böbrek nakli ameliyatı oldum. Yaşam kalitem yüzde 50 arttı, artık daha sağlıklıyım. 4 kat merdiveni rahatlıkla çıkabiliyorum. Eşim beni yeniden hayata bağladı."

Ayhan Salih'in tedavisini yapan Uzm. Dr. İsmail Ateş, mitral kapak yetmezliklerinde iki türlü tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Standart tedavide hastanın göğsünün açılarak kalp kapağının ameliyatla değiştirildiğini veya tamir edildiğini anlatan Dr. Ateş, şunları kaydetti:

"Hastamızda olduğu gibi bazı hastalarda bu yöntemi kullanmak riskli. İki yıl önce açık kalp ameliyatı geçirmiş, kalp yetmezliği olan ve son dönemde diyalize giren hastamıza böbrek nakli önerildi. Ciddi şekilde kalp yetmezliği vardı. Ameliyat olsa bile nakledilen böbreğin çalışma ihtimali çok yüksek değildi. Kalbin sağlam olması lazım ki diğer tedaviler rahatlıkla yapılabilsin. Mitraclip dediğimiz yöntemle kapakçıları tamir ettik. Ertesi gün eşinden alınan böbrek nakledildi. 5 ay sonunda kalp kapakçığındaki kaçak 4'üncü ciddi dereceden, 2'nci hafif dereceye düştü. Hastamızın böbreği iyi şekilde çalışıyor, kalp performansı da iyi."

'DÜNYADA BÖYLE BİR VAKAYA İLK DİYEBİLİRİZ'

Böbrek naklini gerçekleştiren ekipte yer alan nefroloji uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz da "Canlı verici olmasına rağmen hastamıza kalp ameliyatı önerildi. Kalp her şeyden önemli o yüzden böbrek nakli yapılmamıştı. Hastanemizde uygulanan mitraclip yöntemiyle hastamızın kalp durumu toparlandı. Bu işlemler sırasında hastayı diyalize alıp vücuttaki fazla suyu çektik. Kardiyoloji kontrolü altında zaman kaybetmeden eşinden böbrek nakli yaptık. Eşi onun hayatını kurtardı. 5 ayda normal hayatlarına döndüler. Dünyada böyle bir vakaya ilk diyebiliriz. Bu operasyonu vaka sunumu şeklinde bilimsel yayımlayacağız" diye konuştu.

