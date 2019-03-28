FRANSA'NIN Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, ağır vasıtaların veotomobillerin emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenlemeyi 63'e karşı 521 oyla kabul etti.
DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN AB KONSEYİNİN ONAYI GEREKİYOR
Buna göre, yeni otomobiller için emisyon salınımı 2030'da, 2021 yılıseviyelerinin yüzde 37,5 altına, kamyonlar için de yüzde 31 altına düşürülecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.
Onay verildi! Otomobillerde yeni döneme geçiliyor
Avrupa Parlamentosu (AP), emisyon salınımlarını 2030 yılına kadar otomobillerde yüzde 37,5, ağır vasıtalarda yüzde 31 düşürmeye yönelik yasal düzenlemeye onay verdi.
FRANSA'NIN Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, ağır vasıtaların veotomobillerin emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenlemeyi 63'e karşı 521 oyla kabul etti.
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