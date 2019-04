On Numara talihlisi ikramiyesini aldı

ON Numara oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 12 büyük ikramiyeden 8'ini tutturan talihliye ikramiye ödemesinde bulunuldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 871. hafta On Numara çekilişinde Bursa Karacabey bayisinden oynanan ve aynı kişinin oynadığı biletlerin 8 kolonuna büyük ikramiye isabet eden talihlinin başvurusu üzerine ikramiyelerinin tamamı, Milli Piyango İdaresi Bursa Şubesinde ödendi.

Talihlinin ikramiye kazandığı biletlerin görselleri de paylaşıldı.

On Numara'nın 871. hafta çekilişinde 10 bilenler, 28 bin 127 lira 25'er kuruş ikramiye kazanmıştı.