On Numara talihlisi ikramiyesini aldı

Milli Piyango'nun On Numara oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 12 büyük ikramiyeden 8'ini tutturan talihli ikramiyesini aldı

On Numara talihlisi ikramiyesini aldı
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ON Numara oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 12  büyük ikramiyeden 8'ini tutturan talihliye ikramiye ödemesinde bulunuldu.  
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  871. hafta On Numara çekilişinde Bursa Karacabey bayisinden oynanan ve aynı  kişinin oynadığı biletlerin 8 kolonuna büyük ikramiye isabet eden talihlinin  başvurusu üzerine ikramiyelerinin tamamı, Milli Piyango İdaresi Bursa Şubesinde  ödendi.
Talihlinin ikramiye kazandığı biletlerin görselleri de paylaşıldı.
On Numara'nın 871. hafta çekilişinde 10 bilenler, 28 bin 127 lira  25'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

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