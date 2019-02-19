On Numara sonuçları 18 Şubat 2019! İşte kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekilişinde bu hafta büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. Peki 18 Şubat 2019 On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri?

On Numara sonuçları 18 Şubat 2019! İşte kazandıran numaralar...
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ON Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1  kişi, 344 bin 854 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya  göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 149'ar lira, 8 bilen bin 760  kişi 130 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 370 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen  114 bin 409 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 182 bin  283 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu Kırşehir  Merkez'den yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 298 bin 993 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı  çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 480 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi  olarak 510 bin 887 lira 49 kuruş aktarıldı.

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