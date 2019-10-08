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'On Numara' heyecan! Büyük ikramiye kuponu Alanya'dan çıktı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 7 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 896. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180 bin 774 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye kuponunun Alanya'dan yatırıldığı belirlendi

GÜNCEL 08.10.2019, 16:08
'On Numara' heyecan! Büyük ikramiye kuponu Alanya'dan çıktı
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MİLLİ Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 510 lira 75'er kuruş, 8 bilen 1902 kişi 190 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 780 kişi 26 lira 5'er kuruş, 6 bilen 119 bin 619 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 214 bin 744 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Alanya, Beykoz ile Adapazarı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

#on numara çekiliş sonuçları #Alanya
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