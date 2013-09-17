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On Numara Alanya'ya çıktı

On numara talihlilerinin birisi de Alanya'dan çıktı

On Numara Alanya'ya çıktı

On numara talihlilerinin birisi de Alanya'dan çıktı

17 Eylül 2013 Salı 11:01
On Numara Alanya'ya çıktı
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MİLLİ  Piyango On Numara sonuçları belli oldu. On Numara 16 eylül çekilişi dün yapıldı. 580. haftası oynanan On Numara sonuçları belli oldu.

Milli Piyango İdaresi , haftanın belirli dört gününde
düzenlediği dört adet şans oyunu vardır. Milli Piyango İdaresinin düzenlediği
şans oyunları, Sayısal Loto , Süper Loto, Şans Topu ve On Numaradır. On Numara
haftanın bir günü her pazartesi çekilişi yapılır. İşte On Numaranın bu haftaki şans getiren 22 sayısı;

 01-03-07-09-10-11-12-14-16-18-20-25-33-34-37-38-44-46-48-56-63-77

Milli Piyango İdaresi On Numara 16 Eylül sonuçlarını açıkladı. On Numara 580. hafta çekilişinde on numarayı tutturan 6 kişi 34 bin 445er TL ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresinin yaptığı açıklamaya göre On Numara 16 Eylül 2013 çekilişinde on numarayı tutturan büyük ikramiye talihlileri kuponlarını, ADANA/SEYHAN - ANKARA/ÇANKAYA - ANTALYA/ALANYA - İSTANBUL/ŞİŞLİ -İZMİR/KARABAĞLAR - SAMSUN/İLKADIM şubelerinden yatırdıkları öğrenildi.

On Numara 580. hafta çekilişinde ikramiye kazanan diğer şanslılar şu şekilde sonuçlandı; 9 bilen 172 kişi 917 lira 60ar kuruş, 8 bilen 2 bin 692 kişi 58 lira 60ar kuruş, 7 bilen 24 bin 86 kişi 12 lira 65er kuruş, 6 bilen 129 bin 396 kişi 2 lira 45er kuruş, hiç bilemeyen 175 bin 569 kişi 2 lira 30ar kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA 9 EYLÜL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

On Numara Milli Piyango İdaresi tarafından 579. Çekilişi
yapıldı. 9 Eylül 2013 Pazartesi yapılan On Numara sonuçları açıklandı. Milli
Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını internet sitesinden yayınladı. millipiyango.gov.tr'den yayınlanan 10 Numara 9 Eylül sonuçlarına göre büyük
ikramiyeyi 10 numarayı bilen bir kişi kazandı. 10 numarayı bilen talihli
kuponunu İzmir / Bornova'dan yatırıldığı öğrenildi. On Numarayı bilen bir kişi
240 bin 81 lira 50 kuruş kazandı.

On Numara 9 Eylül çekilişinde diğer ikramiyeler şu şekilde
dağıtıldı; 9 bilen 93 kişi bin 721 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 774 kişi 90
lira 40'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 548 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 100 bin
191 kişi 3 lira 20'şer kuruş ve hiç bilmeyen 184 bin 383 kişi 2 lira 25'er kuruş
kazandı.Bu haftaki çekilişte 1 milyon 600 bin 516 lira 5 kuruş
ikramiye dağıtıldı.Hasılattan, KDV olarak 637 bin 985 lira 52 kuruş, Şans
Oyunları Vergisi olarak 355 bin 670 lira 22 kuruş aktarılacak.
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Son Güncelleme: 17.09.2013 16:48
Anahtar Kelimeler:
10 NUMARA ÇEKİLİŞPARA KAZANAMKMilli Piyango
Yorumlar
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kerim 2013-09-17 11:57:46

bana çıktı tüm alanya ya duyurulur

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