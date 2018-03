On Numara Alanya'ya çıktı

MİLLİ Piyango On Numara sonuçları belli oldu. On Numara 16 eylül çekilişi dün yapıldı. 580. haftası oynanan On Numara sonuçları belli oldu.



Milli Piyango İdaresi , haftanın belirli dört gününde

düzenlediği dört adet şans oyunu vardır. Milli Piyango İdaresinin düzenlediği

şans oyunları, Sayısal Loto , Süper Loto, Şans Topu ve On Numaradır. On Numara

haftanın bir günü her pazartesi çekilişi yapılır. İşte On Numaranın bu haftaki şans getiren 22 sayısı;



01-03-07-09-10-11-12-14-16-18-20-25-33-34-37-38-44-46-48-56-63-77



Milli Piyango İdaresi On Numara 16 Eylül sonuçlarını açıkladı. On Numara 580. hafta çekilişinde on numarayı tutturan 6 kişi 34 bin 445er TL ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresinin yaptığı açıklamaya göre On Numara 16 Eylül 2013 çekilişinde on numarayı tutturan büyük ikramiye talihlileri kuponlarını, ADANA/SEYHAN - ANKARA/ÇANKAYA - ANTALYA/ALANYA - İSTANBUL/ŞİŞLİ -İZMİR/KARABAĞLAR - SAMSUN/İLKADIM şubelerinden yatırdıkları öğrenildi.



On Numara 580. hafta çekilişinde ikramiye kazanan diğer şanslılar şu şekilde sonuçlandı; 9 bilen 172 kişi 917 lira 60ar kuruş, 8 bilen 2 bin 692 kişi 58 lira 60ar kuruş, 7 bilen 24 bin 86 kişi 12 lira 65er kuruş, 6 bilen 129 bin 396 kişi 2 lira 45er kuruş, hiç bilemeyen 175 bin 569 kişi 2 lira 30ar kuruş ikramiye kazandı.



ON NUMARA 9 EYLÜL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI



On Numara Milli Piyango İdaresi tarafından 579. Çekilişi

yapıldı. 9 Eylül 2013 Pazartesi yapılan On Numara sonuçları açıklandı. Milli

Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını internet sitesinden yayınladı. millipiyango.gov.tr'den yayınlanan 10 Numara 9 Eylül sonuçlarına göre büyük

ikramiyeyi 10 numarayı bilen bir kişi kazandı. 10 numarayı bilen talihli

kuponunu İzmir / Bornova'dan yatırıldığı öğrenildi. On Numarayı bilen bir kişi

240 bin 81 lira 50 kuruş kazandı.



On Numara 9 Eylül çekilişinde diğer ikramiyeler şu şekilde

dağıtıldı; 9 bilen 93 kişi bin 721 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 774 kişi 90

lira 40'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 548 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 100 bin

191 kişi 3 lira 20'şer kuruş ve hiç bilmeyen 184 bin 383 kişi 2 lira 25'er kuruş

kazandı.Bu haftaki çekilişte 1 milyon 600 bin 516 lira 5 kuruş

ikramiye dağıtıldı.Hasılattan, KDV olarak 637 bin 985 lira 52 kuruş, Şans

Oyunları Vergisi olarak 355 bin 670 lira 22 kuruş aktarılacak.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.