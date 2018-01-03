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Ömrü kısa oldu! Görenleri hayrete düşüren çift başlı buzağı öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çift başlı olarak doğan buzağı, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti

Ömrü kısa oldu! Görenleri hayrete düşüren çift başlı buzağı öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çift başlı olarak doğan buzağı, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:15
Ömrü kısa oldu! Görenleri hayrete düşüren çift başlı buzağı öldü
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ŞEMDİNLİ ilçesinin Derecik beldesine bağlı Koçyiğit köyünde dünyaya gelen çift başlı buzağı, görenleri hayrete düşürdü. Köyde ikamet eden Şahin Can'a ait ineğin gece doğurduğu çift başlı buzağı, sabah saatlerinde öldü.

KÖYLÜLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Durumu öğrenen köylüler, gördükleri çift başlı buzağı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hayatında ilk defa çift başlı buzağı gördüğünü söyleyen Şahin Can, yaşanan olay karşısında çok şaşırdığını söyledi.

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