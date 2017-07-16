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Ömer Halisdemir şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı

FETÖ'nün darbe girişimine katılan generali öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, vurulduğu saatte düzenlenen törenle anıldı.Öte yandan İstanbul Taksim'de binlerce kişi şehit Ömer Halisdemir'in heykeliyle fotoğraf çekmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Ömer Halisdemir şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı

FETÖ'nün darbe girişimine katılan generali öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, vurulduğu saatte düzenlenen törenle anıldı.Öte yandan İstanbul Taksim'de binlerce kişi şehit Ömer Halisdemir'in heykeliyle fotoğraf çekmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

16 Temmuz 2017 Pazar 09:19
Ömer Halisdemir şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı
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BAKAN Işık, törene katılmak için Kahramankazan'dan Özel Kuvvetler  Komutanlığına geldi. Karargah binasına gelişinde Korgeneral Aksakallı tarafından  karşılanan Işık, komutanlık özel defterini de imzaladı. Daha sonra Halisdemir'in darbeciler tarafından şehit edildiği saat  02.18'de karargah önünde anma töreni düzenlendi. Tören, Ömer Halisdemir’in şehit  düştüğü yerde kanının özel olarak muhafaza edildiği alanda yapılan heykeli önünde  saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.  Milli Savunma Bakanı Işık, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından  yaptığı konuşmada, Halisdemir'in sadece doğduğu topraklara değil aynı zamanda 80  milyonun kalbine defnedildiğini söyledi.

 "Gururluyuz. Çünkü bu topraklarda canını hiçe sayarak milletin ve  devletin selameti için cepheye koşturan fedakar kahramanların asla bitmeyeceğini  biliyoruz." diyen Işık, kahramanların bitmediğini, bundan sonra da bitmeyeceğini  belirtti.    "Alemde şer, Oğuz'da er tükenmez" sözünü hatırlatan Fikri Işık, "15  Temmuz gecesi yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde, o uğursuz gecenin  de yine böyle bir  cephe olduğunu görüyoruz. Sinsice planlanmış bu organize  kötülük hareketi, Allah'a şükürler olsun ki sabaha çıkamayarak, milletin ve  devletin çelikten iradesine çarparak un ufak olmuştur." ifadelerini kullandı. Türkiye'yi teslim almak üzere harekete geçenlerin Ömer Halisdemir gibi  kahramanların varlığını hesap edemediğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

 "Haince harekete geçirdikleri bu alçak darbe ve işgal girişimi,  milletin iradesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ezici çoğunluğunu  oluşturan her rütbeden binlerce askerin kahramanca direnişiyle püskürtülmüştür ve  tarihe 'Türk milletinin 15 Temmuz destanı' olarak kaydedilmiştir. Kahraman  ordumuzun şerefli mensupları bir avuç alçak cuntacıya, içlerine sızmış bir grup  üniformalı teröriste meydanı bırakmamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz milletinden ve  şanlı tarihinden aldığı güçle bundan sonra da bedeli ne olursa olsun yine varlık  sebebi olan milleti, devleti ve demokrasisi için çalışmaya devam edecektir. Aziz  Türk milletinin meydanları tutarak ve canlarını feda ederek geçit vermediği 15  Temmuz darbe  girişimi gecesinin diğer görünmez kahramanlarının, darbeci  alçakların karşısına dikilen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olduğuna  hiç şüphe yok."

  Konuşmasının ardından Işık, şehidin eşi Hatice Halisdemir ve  Korgeneral Aksakallı, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Fikri Işık ve  beraberindekiler anıtın yanında kurulan ve şehit Halisdemir anısında yaptırılan hayrattan su içti.

KARARGAH BİNASINA ADI VERİLDİ 

 Şehit Astsubay Halisdemir'in adı Özel Kuvvetler Komutanlığı  karargahının olduğu binaya da verildi. Karargah binasının önündeki anıtta ise  Ömer Halisdemir'in şehit olduğu yerdeki kanı muhafaza edildi.  Anıtla şehit  Halisdemir'de kendisinde vücut bulan, tarih boyunca hür yaşamış ve hür yaşayacak  olan, hür türlü ihanet ve kalleşliğe dur diyen kahraman Türk milleti  sembolleştirildi. Heykelde, Halisdemir'in sol elini kaldırması, Türk milletinin  darbecilere ve bütün ihanetlere geçit vermeyeceğini, silah tutan sağ el ise buna  tevessül edenlerin cezasız kalmayacağını simgeliyor.
  Anıtın arkasındaki rölyefte ise Türk milletinin tarih boyunca  bayraklaşan liderlerinden Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Ulubatlı  Hasan, Çanakkale, Kurtuluş savaşları ile terörle mücadele kahramanları, Atatürk  ve silah arkadaşlarıyla bağımsızlığın ve demokrasinin teminatı Meclis yer  aldı. Anıtın arkasında ise Özel Kuvvetler Komutanlığının temel prensiplerinden  olan, "Durum ve şartlar ne olursa olsun, teslim olmak ve esarete düşmek  düşünülemez, şehadet esastır" ifadeleri yer aldı.

HEPİMİZİN ASLAN KAHRAMANI 

 Anıtta ayrıca, "Bu anıt 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin birlik ve beraberliğine kast eden, milletinin istikbalini ele  geçirmeye çalışan darbeci hainlerin elebaşını, Özel Kuvvetler Komutanının, 'Sana  vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum, Tuğgeneral Semih Terzi  vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür' emri gereği, şehadet uğruna, vatanı  ve milleti adına, tereddüt etmeksizin gözünü kırpmadan vurarak ülkemizi uçurumun  kenarından alıp kaderini değiştiren, kutsal sancağımızı yere düşürmeyen, canını  hiçe sayarak bedenini hainlere siper edip mübarek şehit kanının muhafaza edildiği  bu yerde şehadete ulaşarak bayraklaşan, aziz milletinin bekçisi ataları gibi  destan yazan, bordo bereli, asil milletimin fedaisi, vatanımın güzel evladı,  şehitlerimizin cennet arkadaşı, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer  Halisdemir'in, komutanından aldığı emre mutlak itaatinin, çelikleşmiş iradesi ve  cesaretinin, yeminine olan bağlılığı ve sadakatinin, vatan sevgisi ve görev  aşkının, mertliği ve yiğitliğinin, ecdadından aldığı kudretin yüceliğini  göstermek, onu ve yarattığı ölümsüz ruha olan inancımızı, bu vatanın evlatlarına  olan umudumuzu nesiller boyu anlatmak ve sonsuza dek yaşatmak için dikilmiştir.  Hepimizin aslan kahramanı, vatan sana minnettardır. Ruhun şad olsun." ifadeleri  yer alıyor.
HATIRA FOTOĞRAFI İÇİN KUYRUK OLUŞTU 

Öte yandan Taksim'de  binlerce kişi Şehit Ömer Halisdemir heykeliyle fotoğraf çekmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Bazı vatandaşlarda anı defterine duygularını yazdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetleri ve anıtları kitapların bulunduğu standta giden vatandaşlar kitapları inceleme fırsatı buldu. 

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ömer halisdemir şehit düştüğü yerde saatte anıldı
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