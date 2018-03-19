Ömer Halisdemir davasında 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

15 TEMMUZ darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
18 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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