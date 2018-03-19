Ömer Halisdemir davasında 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son dakika! 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görülen davada savcı, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili olarak 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi