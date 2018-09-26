Olympos, tırmanış festivaline hazır

Antalya'nın turistik bölgesi Olympos'ta düzenlenen 'Olympos Ulusal Kaya Tırmanış Festivali' için geri sayım başladı. Festivale, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Olympos, tırmanış festivaline hazır
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YIL içinde yüzlerce tırmanış tutkununa ev sahipliği yapan Olympos, Olympos Ulusal Kaya Tırmanış Festivali'ne hazırlanıyor. 12-14 Ekim tarihleri arasında planlanan, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOSK), Akdeniz Üniversitesi ve Kadir'in Ağaç Evleri işbirliğiyle yapılan festival, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki sporcuları bir araya getirecek. Dağcılık ve tırmanma ile ilgili çeşitli sunumların yapılacağı, etkinliklerin gerçekleşeceği festival workshoplar düzenlenecek. Her yaştan sporcunun katıldığı festivalde profesyoneller tırmanış sporuna yeni başlayanlara teorik ve pratik eğitimler verecek. 3 gün süresince dolu dolu kaya tırmanış etkinliğinin düzenleneceği festivalde çocuklar da çocuk etabında zaman geçirecek ve tırmanış sporuna ilk başlangıcı yapacak.

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