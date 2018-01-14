Ölünce parasıyla gömülmek istedi! Eşi bakın nasıl bir çözüm buldu

AZ sonra okuyacaklarınızdan bunu daha iyi anlayacaksınız.

Hayatı boyunca çalışan ve bütün parasını biriktiren bir adam varmış.

O kadar cimriymiş ki parasını mecbur olmadığı sürece harcamazmış.

Bir gün adam hastalanmış ve doktorlar fazla ömrünün kalmadığını söylemiş.

Bunu duyduktan sonra eşine, “Öldüğümde bütün paramın benimle beraber tabutuma koyulmasını istiyorum” demiş.

Eşi de bunu yapacağına dair söz vermiş.

“Delirdin mi?!”

Bir süre sonra eşi vefat etmiş ve cenazeye herkes katılmış.

Eşi de en yakın arkadaşlarının yanında duruyormuş. Tabut tam gömülecekken kadın ‘Durun!’ diye bağırmış ve tabutun içine küçük bir kutu koymuş.

Arkadaşı, ‘Kutunun içinde ne var?’ diye sormuş.

Kadın da, “Öldüğünde bütün parasının kendisiyle beraber gömülmesini istedi” demiş.

Arkadaşı, “Delirdin mi sen?! Bütün parasını tabutuyla beraber gömdün mü yani?” demiş.

Kadın, “Ölmeden önce bana bunu yapacağıma dair söz verdirdi. Ben de gerekeni yaptım” demiş.

Arkadaşı, “Ama onun çok parası vardı. Küçücük kutuya sığdırmayı nasıl başardın?” diye sormuş.

Kadın son olarak, “Evet, o sorun olacaktı. Ben de bütün parasını banka hesabıma yatırıp ona çek yazdım ve kutunun içine çeki bıraktım” demiş.