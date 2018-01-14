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Ölünce parasıyla gömülmek istedi! Eşi bakın nasıl bir çözüm buldu

Cimri bir eşe sahip olmak can sıkıcı olabilir. İnsanlar kendi kazandıkları parayı istedikleri gibi harcamakta özgürdürler elbette. Ancak evliyseniz cimri olmak pek de iyi bir fikir değil.

Ölünce parasıyla gömülmek istedi! Eşi bakın nasıl bir çözüm buldu

Cimri bir eşe sahip olmak can sıkıcı olabilir. İnsanlar kendi kazandıkları parayı istedikleri gibi harcamakta özgürdürler elbette. Ancak evliyseniz cimri olmak pek de iyi bir fikir değil.

14 Ocak 2018 Pazar 15:15
Ölünce parasıyla gömülmek istedi! Eşi bakın nasıl bir çözüm buldu
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AZ sonra okuyacaklarınızdan bunu daha iyi anlayacaksınız.

Hayatı boyunca çalışan ve bütün parasını biriktiren bir adam varmış.

O kadar cimriymiş ki parasını mecbur olmadığı sürece harcamazmış.

Bir gün adam hastalanmış ve doktorlar fazla ömrünün kalmadığını söylemiş.

Bunu duyduktan sonra ine, “Öldüğümde bütün paramın benimle beraber tabutuma koyulmasını istiyorum” demiş.

Eşi de bunu yapacağına dair söz vermiş.

“Delirdin mi?!”
Bir süre sonra eşi vefat etmiş ve cenazeye herkes katılmış.

Eşi de en yakın arkadaşlarının yanında duruyormuş. Tabut tam gömülecekken kadın ‘Durun!’ diye bağırmış ve tabutun içine küçük bir kutu koymuş.

Arkadaşı, ‘Kutunun içinde ne var?’ diye sormuş.
Kadın da, “Öldüğünde bütün parasının kendisiyle beraber gömülmesini istedi” demiş.

Arkadaşı, “Delirdin mi sen?! Bütün parasını tabutuyla beraber gömdün mü yani?” demiş.

Kadın, “Ölmeden önce bana bunu yapacağıma dair söz verdirdi. Ben de gerekeni yaptım” demiş.

Arkadaşı, “Ama onun çok parası vardı. Küçücük kutuya sığdırmayı nasıl başardın?” diye sormuş.

Kadın son olarak, “Evet, o sorun olacaktı. Ben de bütün parasını banka hesabıma yatırıp ona çek yazdım ve kutunun içine çeki bıraktım” demiş.

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Anahtar Kelimeler:
CimriPara
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