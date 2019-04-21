Ölümüyle yıkılmıştı, ünlü şarkıcıdan babasına yürek burkan türkü

GÜZEL şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz ay kaybettiği babası için ilk kez şarkı söyledi. Özerk, "Bu türküyü 40 gün önce kaybettiğim babam Tunç Özerk için seslendirdim" sözleriyle yürek burktu.

"BABAM ÇOK SEVERDİ"

Şarkıcı, babasının ölümünün 40'ıncı gününde Neşet Ertaş'ın 'Ahirim Sensin' adlı eserini yorumladı. Popçu, "Bu türküyü 40 gün önce kaybettiğim babam Tunç Özerk için seslendirdim. Çok severdi" dedi.

YAKINDA SINGLE ÇIKIYOR

Tuğba Özerk yakında çıkaracağı single için de Caner Erzincan yönetiminde klip çekti.

CENAZEDE AYAKTA ZOR DURDU

Şarkıcı Tuğba Özerk'in 76 yaşındaki babası Tunç Özerk, geçtiğimiz ay İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda İzmirli'nin hazır bulunduğu Alsancak'taki Hocazade Camii'ndeki tören sırasında Özerk'in güçlükle ayakta durabildi.