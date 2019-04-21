Ölümüyle yıkılmıştı, ünlü şarkıcıdan babasına yürek burkan türkü

Şarkıcı Tuğba Özerk'in babası Tunç Özerk, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Özerk, 40 gün önce kaybettiği babası için ilk kez Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin türküsünü okudu

Ölümüyle yıkılmıştı, ünlü şarkıcıdan babasına yürek burkan türkü
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GÜZEL şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz ay kaybettiği babası için ilk kez şarkı söyledi. Özerk, "Bu türküyü 40 gün önce kaybettiğim babam Tunç Özerk için seslendirdim" sözleriyle yürek burktu.
"BABAM ÇOK SEVERDİ"
Şarkıcı, babasının ölümünün 40'ıncı gününde Neşet Ertaş'ın 'Ahirim Sensin' adlı eserini yorumladı. Popçu, "Bu türküyü 40 gün önce kaybettiğim babam Tunç Özerk için seslendirdim. Çok severdi" dedi.
YAKINDA SINGLE ÇIKIYOR
Tuğba Özerk yakında çıkaracağı single için de Caner Erzincan yönetiminde klip çekti.
CENAZEDE AYAKTA ZOR DURDU
Şarkıcı Tuğba Özerk'in 76 yaşındaki babası Tunç Özerk, geçtiğimiz ay İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda İzmirli'nin hazır bulunduğu Alsancak'taki Hocazade Camii'ndeki tören sırasında Özerk'in güçlükle ayakta durabildi.

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