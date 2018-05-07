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Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı

Antalya'da kronik karaciğer yetmezliği son dönem hastası olan Ercan Balkaya (43), saat 02.00'de gelen kadavradan organ bulunduğu haberinin şaka olduğunu sandı. Doktorların böyle bir konuda şaka yapılmayacağını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşayan Balkaya, 13 saatlik ameliyatla yaşama tutundu.

Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı

Antalya'da kronik karaciğer yetmezliği son dönem hastası olan Ercan Balkaya (43), saat 02.00'de gelen kadavradan organ bulunduğu haberinin şaka olduğunu sandı. Doktorların böyle bir konuda şaka yapılmayacağını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşayan Balkaya, 13 saatlik ameliyatla yaşama tutundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:47
Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı
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Antalya'da son 2 yıldır kronik karaciğer yetmezliği tedavisi gören turizmci Ercan Balkaya'nın hastalığından, işi, sosyal yaşamı ve aile yaşamı olumsuz etkilendi. Zeynep Balkaya (41), eşinin durumunun ağırlaşması üzerine üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Ameliyatla yaşama dönen Zeynep Balkaya, kendi hastalığına rağmen eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

GECE GELEN MÜJDELİ HABERİ ŞAKA SANDI

Hayatı oda ve balkon arasında geçen, son 3 aydır evden çıkamayan Ercan Balkaya, hastalığın ilerlemesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentroloji Servisi'nde gözlem altına alındı. Organ bekleme listesindeki Ercan Balkaya'ya kadavradan karaciğer bulunduğu haberi saat 02.00'de geldi. Habere inanamayan ve şaka sanan Balkaya, doktorların, böyle bir konuda şaka yapılmayacağını ve acilen ameliyata alınacağını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık 13 saatlik ameliyatın ardından hayata yeniden merhaba diyen Balkaya, taburcu olacağını günü bekliyor.

'ÖLÜME RAMAK KALMIŞTI'

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden A.K.'nın (22) karaciğerinin nakledildiği Ercan Balkaya, yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. “Ölüme adeta ramak kalmıştı" diyen Balkaya, şunları söyledi:

“10 gün hastanede yattım. 11'inci gün gece yarısı uygun karaciğer bulundu haberi geldi. O anda film koptu. 'Bana böyle şakalar yapmayın' dedim. Dediler ki 'Böyle şaka mı olur? Hemen seni hazırlıyoruz, ameliyata alacağız.' Ameliyat oldum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Şimdi iyiyim çok şükür."

Organ bağışlayan aileye minnettar olduğunu sözlerine ekleyen Ercan Baklaya, “Bir organ bir hayat demek. Biz öldükten sonra organlarımız bizim işimize yaramıyor, en azından bir insana hayat olsun. Takdir önce Allah'ın ama umut kapılarımız kapanmışken bir karaciğer bağışıyla hayata döndüm" dedi.

İLKBAHAR HAVASINI TENEFÜS ETMEK İSTİYORUM

Hastalığı nedeniyle 3 aydır evinden çıkamadığını söyleyen Ercan Balkaya, dışarı çıkıp ilkbaharın havasını teneffüs etmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi. “Bu coşkunun tarifi yok" diyen Balkaya, “19 Mart'ta yeniden doğdum. Çünkü ben ölmüştüm, bütün hocalar umudu kesmişti. Ameliyattan sonra yoğun bakımda su istemiştim ve doktor bana demişti ki 'Sen nakil hastasısın. Biliyor musun biz seni Azrail'in pençesinden aldık. Sen kolay bir ameliyat geçirmedin.' O an tüylerim ürperdi" diye konuştu.

ZOR BİR AMELİYATTI

Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç.Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 2 yıldır gastroentroloji kliniği tarafından takip edildiğini belirtti. Doç.Dr. Çakır, şunları söyledi:

“19 Mart'ta saat 02.00 civarında kadavradan bir organ bulundu. Yoğun bakım takibi gereken bu hastamıza nakletmek için hazırlıklar başladı. Zor bir nakil bizi bekliyordu. Yaklaşık 13 saat sonunda hastanın ameliyatı gayet başarılı gerçekleşti. Şu an değerleri gayet iyi. Takibimiz devam ediyor."

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1.5 yılda 10 karaciğer, 35 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç.Dr. Çakır, sağlık turizmi kapsamında yabancı temsilcilerle görüşmelerinin olduğunu da sözlerine ekledi. Doç.Dr. Çakır, “İnşallah önümüzdeki dönemde yabancı hastaları da kabul ederek sağlık turizminde Türkiye'yi ve Antalya'yı öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
AntalyaErcan BalkayaAntalya Eğitim Araştırma HastanesiDoç.Dr. Çakır
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