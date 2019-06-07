Ölümü Alanya'yı şoke etmişti! İşte ünlü turizmcinin cenaze programı

ACI ölüm, akşam saatlerinde Avsallar Plajı'nda meydana geldi. Bir süre denizde yüzdükten sonra kumsala çıkan Rubi Otelcilik ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve hayırsever Recep Karaca fenalaştı. Karaca’nın fenalaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri müdahale ettikleri Karaca’yı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Karaca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre, Karaca’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İŞTE CENAZE PROGRAMI

Karaca'nın cenaze namazının bugün saat 11:00'da Alanya Avsallar Camii'de kılınacağı, cenazesinin ise yarın Çankırı'nın Şabanözü Mahallesi Mart Köyü'nde öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 09:38