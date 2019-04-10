Ölümü Alanya'yı yasa boğmuştu! Minik Merve toprağa verildi

ALANYA'DA meydana gelen olayda, Merve Ela Yılmaz, babasına ait restoranın bahçesinde oyun oynarken üzerine salıncak düşmesi sonucu yaralandı. Minik Merve, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki minik kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Merve'nin cenazesi babasının memleketi Yalova'ya getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında, Merve Ela Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Minik kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'na defnedildi.Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 21:33