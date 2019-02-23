Ölümcül oyun yeniden hortladı! 7 yaşındaki çocuğa attığı mesaja bakın

Geçtiğimiz yıldan beri gençleri intihara sürükleyen Momo, tekrar hortladı. Şimdiki hedefi ise İngiltere'deki çocuklar!

Ölümcül oyun yeniden hortladı! 7 yaşındaki çocuğa attığı mesaja bakın
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WHATSAPP üzerinden çocuklara yabancı numaralar üzerinden mesajlar gönderen ve psikolojilerini bozarak intihara sürükleyen Momo isimli oyun yeniden hortladı.2
WhatsApp üzerinden çocuklara yabancı numaralar üzerinden mesajlar gönderen ve psikolojilerini bozarak intihara sürükleyen Momo isimli oyun yeniden hortladı. En korkunç filmlerdeki karakteri bile sollayacak bir surata sahip olan Momo, çocukların adeta beynini yıkıyor.
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Son olarak Arjantin'de 12 yaşındaki bir kızın ölümüne sebep olduğu iddia edilen Momo, aradan geçen 7 ayın ardından tekrardan insanların başına bela olmaya başladı. Momo'nun şimdiki hedefinin İngiltere'de yaşayan gençler olduğu belirtiliyor.
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Son olarak 7 yaşında bir çocuğa, bebek benzeri yaratıkların kendisini uykuda öldüreceğini söyleyen Momo, ülkede bir siber alarm verilmesine sebep oldu.
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