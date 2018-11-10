Ölüm kavşağı muhtarları isyan ettirdi

KEPEZ Barış Mahallesi ile Kütükçü Mahallesi'ni birbirinden ayıran Barış Manço Bulvarı'nda önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın ardından muhtarlar, kazanın olduğu yere gelerek açıklama yaptı. Barış Mahalle Muhtarı İsmet Keskin ile Kütükçü Mahalle Muhtarı Mustafa Şimşek, yaşadıkları sorunları gazetecilere anlattı.

Muhtar İsmet Keskin, haftada ortalama 3 kazanın aynı noktada meydana geldiğini belirterek, “Burada defalarca ölümlü kaza yaşandı. 4 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. CİMER, UKOME ve Emniyete yazı yazdık. Ama bir sonuç alamadık" dedi.

Muhtar Mustafa Şimşek ise kavşağa sinyalizasyon sistemi istediklerini belirterek, “Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor. Yetkililer, bulvar olmasından dolayı buraya set yapamayacaklarını söylüyor. 20 yıldan önce de ışık yapılamaz diyorlar. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

2006 yılında eşi Meryem Kök'ü yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu kaybettiğini söyleyen Sabri Kök ise kavşağa üst geçit yapılmasını istedi. Evinin kavşağın köşesinde olduğunu sözlerine ekleyen Sabri Kök, “Buradan her geçtiğimde eşimi hatırlıyorum. Başka canlar gitmesin" diyerek, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.