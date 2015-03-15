Ölüm genç avukatı griple yakaladı

31 yaşındaki Hüsnü Uysal, gribe bağlı enfeksiyon tedavisi gördüğü Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastalığın ilerlediğinin belirlenmesi üzerine yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Kontrol altında tutulan Uysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün (pazar) sabah yaşamını yitirdi. Hüsnü Uysal'ın gribe bağlı bir enfeksiyon tedavisi gördüğü, ancak kurtarılamadığı belirtildi. Hayatını kaybeden genç avukat için Anamur Adliye Sarayı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcı vekili Murat Özmek, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Mersin Baro Başkan Yardımcısı Sami Dündar, Anamur Baro Temsilcisi Mehmet Doğan, avukat arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

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