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Ölüm genç avukatı griple yakaladı

Mersin'de 31 yaşındaki Avukat Hüsnü Uysal, grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç avukat toprağa verilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Ölüm genç avukatı griple yakaladı

Mersin'de 31 yaşındaki Avukat Hüsnü Uysal, grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç avukat toprağa verilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

15 Mart 2015 Pazar 18:07
Ölüm genç avukatı griple yakaladı
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31 yaşındaki Hüsnü Uysal, gribe bağlı enfeksiyon tedavisi gördüğü Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastalığın ilerlediğinin belirlenmesi üzerine yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Kontrol altında tutulan Uysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün (pazar) sabah yaşamını yitirdi. Hüsnü Uysal'ın gribe bağlı bir enfeksiyon tedavisi gördüğü, ancak kurtarılamadığı belirtildi. Hayatını kaybeden genç avukat için Anamur Adliye Sarayı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcı vekili Murat Özmek, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Mersin Baro Başkan Yardımcısı Sami Dündar, Anamur Baro Temsilcisi Mehmet Doğan, avukat arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
"BULAŞABİLİR" DİYE CENAZE ARAÇTAN İNDİRİLMEDİ
İskele Mahallesi'ndeki evinden alınarak adliyeye getirilen genç avukatın cenazesi, doktorların "Bulaşma riski olabilir" endişesi ile araçtan çıkarılmadı. Uysal'ın emekli öğretmen babası Kadir ve avukat kız kardeşi Seda Uysal da güçlükle ayakta durabildi. Avukat Hüsnü Uysal'ın cübbesini alan kardeşi Seda Uysal sarılarak uzun süre kokladı. Yaklaşık 2 ay önce de grip şikayeti ile tedavi gördüğü belirtilen Uysal'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namaz ardından Güleç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 17:12
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Avukat Hüsnü UysalGripGrip Nedeniyle öldüMersinİskele Mahallesi
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