Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ölü Caretta'ya turist ilgisi

İncekum Plajı'nda sahile vuran ölü carette caretta, turistlerin yoğun ilgisini çekti. Onlarca turist ölü caretta caretta ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi

Ölü Caretta'ya turist ilgisi

İncekum Plajı'nda sahile vuran ölü carette caretta, turistlerin yoğun ilgisini çekti. Onlarca turist ölü caretta caretta ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi

18 Eylül 2013 Çarşamba 09:08
Ölü Caretta'ya turist ilgisi
banner404
CARETTA carettaların yuvalama alanlarının başında gelen İncekum Plajı'na vuran bir ölü caretta caretta turistlerin ilgi odağı oldu. Binlerce turistin denize girdiği plajda ölü caretta carette büfe işletmecileri tarafından fark edildi. Dalgaların kıyıya kadar getirdiği ölü caretta carettanın etrafında toplanan turistler bol bol fotoğraf çektiler. Turist çocuklar ve kadınlar ise ölü caretta carettayı ellerine alarak hatıra fotoğrafları çektirdiler. Çevrede bulunan vatandaşlar son yıllarda çok sayıda ölü caretta carettanın kıyaya vurduğuna dikkat çekerek, "Bugün üzüntülüyüz çünkü caretta maalesef yaşamını yitirmiş durumda. Bu carettalar genellikle balıkçıların ağlarına ya da paragatlarındaki balıklara gittiği için zaman zaman ağlara ya da paragatlara yakalanabiliyor. Bazıları boğularak ölüyor. Bazıları da kesici aletlerle vurularak öldürülüyor. Yetkililerin bu konuya bir çare bulmasını istiyoruz" dediler.


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.09.2013 11:03
Anahtar Kelimeler:
Caretta Carettaölüm Turist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim