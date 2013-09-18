Ölü Caretta'ya turist ilgisi

CARETTA carettaların yuvalama alanlarının başında gelen İncekum Plajı'na vuran bir ölü caretta caretta turistlerin ilgi odağı oldu. Binlerce turistin denize girdiği plajda ölü caretta carette büfe işletmecileri tarafından fark edildi. Dalgaların kıyıya kadar getirdiği ölü caretta carettanın etrafında toplanan turistler bol bol fotoğraf çektiler. Turist çocuklar ve kadınlar ise ölü caretta carettayı ellerine alarak hatıra fotoğrafları çektirdiler. Çevrede bulunan vatandaşlar son yıllarda çok sayıda ölü caretta carettanın kıyaya vurduğuna dikkat çekerek, "Bugün üzüntülüyüz çünkü caretta maalesef yaşamını yitirmiş durumda. Bu carettalar genellikle balıkçıların ağlarına ya da paragatlarındaki balıklara gittiği için zaman zaman ağlara ya da paragatlara yakalanabiliyor. Bazıları boğularak ölüyor. Bazıları da kesici aletlerle vurularak öldürülüyor. Yetkililerin bu konuya bir çare bulmasını istiyoruz" dediler.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.