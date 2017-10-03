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Ölmeden önce katilinin adını söylemiş

Bursa’da arkadaşıyla birlikte alkol aldığı sırada başka bir araçtan atılan kurşunla hayatını kaybeden şahsın, hastanede ölmeden önce katilinin ismini söylediği ortaya çıktı. Cinayetin ardından gözaltına alınan 2 kişiye müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı

Ölmeden önce katilinin adını söylemiş

Bursa’da arkadaşıyla birlikte alkol aldığı sırada başka bir araçtan atılan kurşunla hayatını kaybeden şahsın, hastanede ölmeden önce katilinin ismini söylediği ortaya çıktı. Cinayetin ardından gözaltına alınan 2 kişiye müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı

03 Ekim 2017 Salı 11:20
Ölmeden önce katilinin adını söylemiş
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GEÇEN mayıs ayında Cumalıkız köyünde ormanlık alanda meydana gelen olayda, kasaplık yapan Mehmet Karaca (38), Engin U. (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada başka bir araçtan ateş açılması sonucu iki arkadaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Karaca hayatını kaybetti. Polis, 16 DF 532 plakalı araçtan ateş edildiğini tespit etti. Olayla alakalı gözaltına alınan Cevat Ş. (42) ile İdris D. (41) tutuklandı.

ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİN İSMİNİ SÖYLEMİŞ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaca’nın ölmeden önce katilinin ismini söylediği ortaya çıktı. Karaca’nın, polis ekiplerine, kendisini vuranın Cevat Ş. olduğunu beyan ettiği iddianamede yer aldı.

“SEN BU İŞİ BECEREMEZSİN, ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRIRSIN”

Öte yandan Cevat Ş.’nin, boşandığı eşi S.K. ile Mehmet Karaca’nın arasında gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü belirlendi. Polise ifade veren S.K., “Eski eşim Cevat Ş. bana, ‘Mehmet’i senin öldürmen gerekiyor. Ama sen bu işi beceremezsin, eline, yüzüne bulaştırırsın’ dedi” diye konuştu.

CİNAYETTEN SONRA ARACI TEMİZLEMİŞ

İddianamede, cinayetin ardından İdris D.’nin otomobili temizledikten sonra sakladığı yer aldı. Araçta bulunan mermi çekirdeği ile diğer 3 mermi çekirdeğinin karşılaştırıldığında aynı silahtan atıldığı tespit edildi. 2 şüpheli hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. 2 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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BursaAlkolHapis CezasıMüebbet
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