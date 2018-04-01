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Ölmeden önce dikkat çeken paylaşım!

Kayseri'de, dün eski ortağı Deniz Vural'ı (36) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Serdar U. (35) polis tarafından yakalandı

Ölmeden önce dikkat çeken paylaşım!

Kayseri'de, dün eski ortağı Deniz Vural'ı (36) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Serdar U. (35) polis tarafından yakalandı

01 Nisan 2018 Pazar 17:42
Ölmeden önce dikkat çeken paylaşım!
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OLAY, dün saat 19.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Horsana Çayırı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile Serdar U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdar U. yanındaki tabancayla Deniz Vural'a ateş ederek öldürüp, kaçtı. Deniz Vural'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Serdar U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Kaçtığı aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, 00.30 sıralarında Serdar U.'yu bir arkadaşının bağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriDeniz Vural
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