"Olmazsa olmazımız"

- Erkan UYSAL

NÜFUSU ve ekonomiye katkısıyla neredeyse 50 ilin önünde olan Alanya'nın 30 yıllık il olma sevdası sürerken, Muğla'nın Fethiye ilçesi il olmak için 'Fethiye İl Olsun Hareketi' kurarak iki günde 60 bin imza topladı. Fethiyeliler, toplanacak imzaları TBMM ve AK Parti Genel Merkezi'ne göndererek 82 numaralı plakayı isteyecekler.

'AKP SİYASİ İRADEDEN YOKSUN'

MHP İlçe Başkanı Hilmi Er , Alanya'nın il olmayı hak eden ilçelerin başında geldiğini belirterek "Eğer mesele imza toplamaksa, çevredeki yerleşim birimleriyle beraber 300-350 bin imza toplarız ancak il için siyasi bir irade gerekir. Şimdiki hükümet bu siyasi iradeden yoksun. Alanya'nın hakkı olduğunu bile bile il yapmıyorlar. Çünkü bu siyasi iradeyi ortaya koymaktan çekiniyorlar. MHP iktidarında genel başkanımız Devlet Bahçeli söz verdiği gibi Alanya'yı il yapacak" dedi.

'ÖNCE ALANYA İL OLMALI'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Bugün Türkiye'de bana göre 300 bin nüfusla birçok ilden daha büyük bir ilçeyiz. Normalde Fethiye'den daha önce bizim il olmamız gerekiyor. İl olurken özellikle altyapımızı bozmamamız gerekiyor. Bunun için Alanya Belediyesi'ne ve hükümete çok iş düşüyor. Bugün Türkiye genelinde ilk il olması gereken yer Alanya. Ne Fethiye, ne Manavgat, önce Alanya il olmalı. Çünkü Alanya bunu hak ediyor. Hem Alanya-Gazipaşa Havalimanı'yla (GZP), hem de büyüklüğüyle hak ediyor. Fethiye'yi il yapana kadar bizi il yapsınlar. 83 numaralı plaka Fethiye'nin olsun. 82 numaralı plaka Alanya'nın olsun" şeklinde konuştu.

'GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARIZ'