Ölen oğlundan kalan 'RTE' plakalı araca 300 bin lira istiyor

NİĞDE'DE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 52 yaşındaki Sedat Çelik, oğlundan geriye kalan ve harf grubu 'RTE'den oluşan aracını 300 bin liraya satışa çıkardı.

GELİNİ VE TORUNLARINA EV ALACAK

Yaklaşık 2 ay önce 27 yaşında yaşamını yitiren Ufuk Çelik'in "06 RTE 02" plakalı 1994 model otomobili, plaka harflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ve soyadının baş harflerinden oluşması nedeniyle ilgi görüyor. Sedat Çelik, daha önce çok kişinin talip olmasına rağmen oğlundan hatıra kaldığı için satmak istemediği otomobili, gelini ve torunlarını ev sahibi yapabilmek için satışa çıkardı.

ÖNCE MANEVİ DEĞERİ NEDENİYLE SATMAK İSTEMİYORDU

Otomobilin hikayesini AA muhabirine anlatan Çelik, yaklaşık 2 yıl önce oğlunun Ankara'dan satın aldığı aracı, manevi değeri nedeniyle satmak istemediğini belirtti.

200 BİN LİRAYA KADAR TEKLİF ALMIŞ

Daha önce araca 200 bin liraya kadar fiyat teklif edenler olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Oğlum arabayı geçen yıl Ankara'dan almıştı. Oğlum vefat edince 2 çocuğu kaldı, biri 2 yaşında, biri 4 yaşında. Arabayı satmak taraftarı da değilim. Daha önce plakadan dolayı 100 bin ve 200 bin lira teklif eden oldu. Ama ben hatıra diye kalmasını istedim. Ancak sonradan düşündüm torunlarım için ev lazım, evleri yoktu. Eğer alıcısı çıkarsa ben bu aracı satacağım.

Aracı 300 bin liraya satıyorum ama illaki pazarlık payı olur. Sayın Cumhurbaşkanımın ismi geçiyor plakada, ondan dolayı da satmak taraftarı değilim ama ihtiyaçtan dolayı satmak zorunda kaldım."

'OĞLUM 17 BİN LİRAYA ALMIŞTI'

Oğlunun arabayı 17 bin liraya satın aldığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Oğlum Ankara'ya ramazan davulu çalmak için gitmişti, orada bu aracı görmüş. Ramazan Bayramı'nda yanıma geldiğinde bana 'Baba böyle bir araba var, alalım.' dedi, alma gücüm de yoktu. Arabanın sahibi oğluma 'Bu plaka belki seni bir şeyler yapar, seni belki bir yerlere sokar.' demiş.

PİYASASI 7-8 BİN LİRA

Ben de gittim bankadan kredi çekip oğluma verdim, Ankara'dan arabayı aldı geldi. Piyasası 7-8 bin liraydı ama 17 bin liraya aldı. Bunu veren insan da plakanın değerini biliyordu ama zengin olduğu için oğlumun ramazan davulcusu olduğunu görünce 'Bu plakayı sen al, bu plaka senin işine yarar.' demiş, vermiş arabayı."