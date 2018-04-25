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Öldürülen Zilan Şeyhi için mahkemede gövde gösterisi!

Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamlarını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdullatif Engin'in duruşmasına yüzlerce kişi katıldı

Öldürülen Zilan Şeyhi için mahkemede gövde gösterisi!

Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamlarını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdullatif Engin'in duruşmasına yüzlerce kişi katıldı

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:13
Öldürülen Zilan Şeyhi için mahkemede gövde gösterisi!
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 BATMAN'DA 2006 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamlarını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdullatif Engin'in duruşması Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya yüzlerce kişi katılırken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KATİL ZANLILARI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Katil zanlıları Yavuz Tüzün ve Enver Tüzün ise kırmızı bültenle aranıyor. Yaşanan olayda tutuklu bulunan Abdullaziz Tüzün ile Burhanettin Tüzün için mahkeme heyeti daha önce 40 ile 50 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Bir sonraki duruşma 26 Haziran 2018 tarihine ertelendi.

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BatmanZilan Şeyhi Süleyman BağduAbdullatif Engin
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