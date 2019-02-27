Ölçü aletleri için elektronik başvuru imkanı

Ölçü aletlerine ilişkin muayene ve damgalama başvuruları artık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ölçü aletleri için elektronik başvuru imkanı
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığının "Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için  ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın şubat ayının son gününe  kadar, bakanlığın Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve  Ayar Memurluğu birimlerine müracaat edilecek. Müracaatlar posta yerine bakanlık  internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.
Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması  zor sayaçlar, tamirden hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün değilse yetki  belgesine sahip kişi tarafından geçici damgayla damgalanacak. Geçici damga  süresi,  damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere 15 gün  olacak.
 
Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından bakanlık  Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi  zorunlu olacak. 15'inci günün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş  gününün mesai bitimine kadar yapılabilecek. Müracaatlar, posta yerine bakanlık internet sitesi veya e-devlet  sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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