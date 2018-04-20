Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Olaylı derbiyi yorumlayan Müge Anlı, suçluyu buldu

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olayları yorumlayan Müge Anlı, isim vermeden Beşiktaşlı futbolcuları eleştirerek "Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar" dedi

Olaylı derbiyi yorumlayan Müge Anlı, suçluyu buldu

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olayları yorumlayan Müge Anlı, isim vermeden Beşiktaşlı futbolcuları eleştirerek "Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar" dedi

20 Nisan 2018 Cuma 14:03
Olaylı derbiyi yorumlayan Müge Anlı, suçluyu buldu
banner404

MÜGE Anlı'ya bugun yayınlanan programında 1903 Karakartallar Derneği tarafından canlı yayında plaket verildi. 1903 Karakartallar Derneği'ne plaket için teşekkür eden Müge Anlı, tribünden izlediği ve tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY BİR DİSİPLİN İÇİNDE OLMALI"

Müge Anlı, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor.

"FUTBOLCULAR TARAFTARA SALDIRMAYACAKLAR"

Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın.

"BUNLARIN MESLEKTEN MEN EDİLMESİ LAZIM"

Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mide bulandıran olay! Kediye tecavüz edip bıraktılar
Mide bulandıran olay! Kediye tecavüz edip bıraktılar
Yücel, ilkokul öğrencileriyle buluştu
Yücel, ilkokul öğrencileriyle buluştu
Sürücüler dikkat! Radar denetiminde yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Radar denetiminde yeni dönem başlıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim