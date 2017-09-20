Olayı canlandırma işini abartan muhabir, az kalsın balkondan düşüyordu

TV8'DE ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programında ilginç bir olay yaşandı. Serap Paköz 'ün sunduğu programda 13 yaşındaki Hakan Ekinci'nin öldürülmesi olayı aydınlatılmaya çalışılıyordu. Ekinci'nin evinde çekim yapan muhabir balkonda canlandırma yapmak için 3. kattan aşağıya sarkınca az kalsın balkondan düşüyordu.

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