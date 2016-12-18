Olayda çatıdan düşen polis şehit oldu

18 Aralık 2016 Pazar 20:49
EDİNİLEN bilgiye göre, son günlerde yaşanan terör olayları tepki gösteren bir grup öğle saatlerinde HDP Ümraniye ilçe binasını basmak istedi. HDP ilçe binası önünde önlem alan polis ekipleri öfkeli kalabalığı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli polis memuru Numan Şerif Datlı, kalabalığı ikna etmek için binanın çatı kısmına çıktı. Kalabalığa seslenmeye çalışan Datlı, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan Datlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
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