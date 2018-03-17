Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın...
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 17 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Olay yaratacak fotoğraf! Başları türbanlı göğüsleri açık

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in bir konuşmasında, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini söylediği iddia edilmişti. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e FEMEN Türkiye’den yanıt geldi

Olay yaratacak fotoğraf! Başları türbanlı göğüsleri açık

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in bir konuşmasında, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini söylediği iddia edilmişti. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e FEMEN Türkiye’den yanıt geldi

17 Mart 2018 Cumartesi 20:23
Olay yaratacak fotoğraf! Başları türbanlı göğüsleri açık
banner404

BARTIN'DA 21 Şubat tarihinde Ulus ilçesi İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Ulus Müftülüğü’nün düzenlediği Ulus Müftülüğü aylık imamlar toplantısı gerçekleştirilmişti.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir buradaki konuşmasında, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığı öne sürülmüştü.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e FEMEN Türkiye’den yanıt geldi. FEMEN sosyal medya hesabından, “İl milli eğitim müdürü, kızları başı açık görünce sinirleniyormuş. FEMEN bu anlamlı çıkış üzerine uzun uzun düşündü ve sonunda doğru yolu buldu. FEMEN’in başı kapalı kızları sayesinde artık İslamcı erkekler sinirlenmeyecek, ülkeye huzur hakim olacak!” şeklinde mesaj paylaştı. FEMEN mesajına, başları türbanlı ancak göğüsleri açık FEMEN kadınlarının fotoğrafını paylaştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
OlayFotografTürbanBartın İl Milli Eğitim MüdürüFemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni ağır yaralandı
Trafik kazasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni ağır yaralandı
Araba takla attı! İçindeki baba ve oğul...
Araba takla attı! İçindeki baba ve oğul...
İlk resmi nikahını kıydı!
İlk resmi nikahını kıydı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim