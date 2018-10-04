Okullarda engelli farkındalığı eğitimi

YENİ eğitim öğretim yılıyla birlikte Alanya Belediyesi’nin engelli farkındalığı eğitim seminerleri de başladı. Toplumda engelli farkındalığını küçük yaşlarda aşılamayı hedefleyen Alanya Belediyesi, engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak için her yıl binlerce öğrenciye seminer veriyor. Seminerin ardında ise öğrencilere, konuyla ilgili hikayelerden oluşan kitaplar hediye ediyor.

ÖĞRENCİLERE EMPATİ KURMA ANLATILIYOR, HİKAYELER VE CANLANDIRMALARLA EĞİTİM PEKİŞTİRİLİYOR

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Psikoloğu Esra Yemez tarafından, Fatma Alaettinoğlu öğrencilerine verilen eğitimde, engelli bireyin tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri, empati gibi konu başlıkları anlatıldı. Aynı zamanda işitme engellilerin dünyası ve temel işaret dili çalışmalarından da harfler, sayılar, günlük diyalog konuları da eğitime dahil edildi.

Anlattığı konuları drama oyunları ve slaytlarla pekiştiren Psikolog Esra Yemez, çocukların sorularını yanıtladı.

YARDIM TRENİ YOLA ÇIKTI

Aynı zamanda öğrencilere paylaşmanın mutluluğuyla ilgili de örnekler verilen seminerde, Alanya Belediyesi’nin Yardım Treni projesi anlatıldı.

Şehir merkezindeki okullarda dolaşmaya devam eden Yardım Treni bugün Fatma Alaettinoğlu İlkokulu’nda durdu. Öğrenciler topladıkları kitap, kırtasiye, oyuncak, ayakkabı, giysi ve paylaşabilecekleri ne varsa Trende toplayıp, kırsaldaki öğrenci arkadaşlarına ulaştırılması için Alanya Belediyesi’ne teslim edecekler. Yardım Treni’yle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, kampanyanın devam etmesini istediler.