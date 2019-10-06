Okullara 55 bin kişilik özel koruma

SABAH gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Türkiye'nin önemli konularından biri haline gelen uyuşturucu ile mücadelede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı yeni bir dönem başlattı. Bu dönemde çetelerin çökertilmesi için gizli ajanlar görevlendirilirken, uyuşturucu satış merkezi haline gelen 64 bin metruk bina yıkıldı. Çetelerin okullara yaklaşmalarını önlemek için ise 55 bin kişilik ekip görev yapıyor.

15 Temmuz hain darbe girişimi birçok alanda derin sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Darbe sonrası FETÖ ile mücadele ve Emniyet'ten çok sayıda örgüt üyesinin ayıklanması sürecinde bazı suçların takibi zorlaştı. Özellikle uyuşturucu suçlarında önemli artış yaşandı. Türkiye sentetik uyuşturucunun transit noktası haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya el atması ve kararlı tavrı sonrası alınan önlemler ile son iki yıl içinde uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı elde edildi.



İşte uyuşturucu ile mücadelede kapsamında atılan adımlardan bazıları:



ÇETELERE GİZLİ AJAN: Uyuşturucu çetelerinin çökertilmesi ve baronların yakalanıp yargı önüne çıkartılması için bunların içine gizli soruşturmacı kamuoyundaki bilenen adı ile "gizli ajan"lar yerleştirildi. Ceza Muhakemesi Yasası kapsamında görevlendirilen bu kişilerin sayısı son dönemde çok fazla arttırıldı. Ajanlar çeteler ile ilgili bilgileri topluyor ve önümüzdeki yıllarda büyük çetelerin yakalanmasında büyük rol oynayacaklar



UYUŞTURUCU RAKAMLARI: Uyuşturucudan 2015 yılında 560 iken darbe ve sonrasında 2016'da 920, 2017'de 941'e çıktı. Geçen yıl alınan sert önlemler ile bu rakam 657'ye geriledi.



KANALİZASYON ANALİZLERİ: Türkiye 18 ildeki kanalizasyon sularında uyuşturucu denetimi yapmaya başladı. Şimdi uyuşturucu kullanımının artıp artmadığı, hangi semtlerde daha yoğun kullanıldığı gibi birçok bilgiye bununla ulaşılabiliyor. Bu da uyuşturucu ile mücadele için büyük önem taşıyor.



64 BİN METRUK BİNA YIKILDI: Metruk yani yıkık-dökük, insanların artık yaşamadığı, boşaltılmış binalar uyuşturucu satıcı ve kullanıcıları açısından da büyük önem taşıyor. Bu binalar adeta suç merkezleri gibi çalışıyor. Uyuşturucu suçlarında da üst haline gelen Türkiye genelindeki 78 bin metruk bina tespit edildi ve şu ana kadar bunların 65 bini yıkıldı. 14 bin bina da önümüzdeki dönemde yıkılacak. Yeni tespit edilecek binalar için de aynı işlem yapılacak.



OKULLARA KORUMA ÇEMBERİ: Okulların çevresinde 5 bin polis, 22 bin özel güvenlik görev yapıyor. 28 bin okulda özel koordinatör bulunuyor. Bunlar uyuşturucu çetelerinin çocukları zehirlemesine engel oluyor.



PARKLAR AYDINLATILIYOR: Uyuşturucu tacirlerinin parkları kullanmasının da önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda, parkların ışıklandırılması için hızla çalışmalar sürüyor.