Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatil tarihi

MİLYONLARCA öğrenci ve veli Yaz tatili planı için hazırlıklara başladı. Okulların ne zaman kapanacağını merak eden öğrenciler, arayışa geçti. MEB tarafından duyurulan Yaz tatil tarihine haberimizde yer verdik. İşte merakla araştırılan o tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılında okullar, 14 Haziran 2019 tarihinde kapanacak.

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-okul sitesine giriş yapmak için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarasını sisteme girmesi gerekiyor.

E-okul'a MEB üzerinden, Veli Bilgilendirme Sistemi ile girmek mümkün. Ayrıca MEBBİS üzerinden de bu işlem yapılabilir. Bir diğer yol ise e-devlet üzerinden sisteme giriş yapmak.