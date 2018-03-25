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Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Okula gitmeyip internet kafede oyun oynayan 13 yaşındaki oğlunu gören baba, oğlu F. Ç.'yi önce tokatladı sonra yerde sürükledi. Kilis'te meydana gelen olayda, çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Okula gitmeyip internet kafede oyun oynayan 13 yaşındaki oğlunu gören baba, oğlu F. Ç.'yi önce tokatladı sonra yerde sürükledi. Kilis'te meydana gelen olayda, çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü

25 Mart 2018 Pazar 16:46
Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü
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BİTLİS'TE Bayram Ç., okula gitmeyip internet kafede oyun oynarken yakaladığı 13 yaşındaki oğlu F.Ç.'yi tokatladıktan sonra yerde sürükledi. Bayram Ç.'nin, oğlunu dövüp yerde sürüklemesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. derse girmeyip oyun oynamak için internet kafeye gitti. Bayram Ç., okula gitmediğini öğrendiği oğlu F.Ç.'yi gittiği internet kafede oyun oynarken buldu. Buna öfkelenen Bayram Ç., oğlunu tokatladıktan sonra yerde sürükledi. 

Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü. Bayram Ç.'nin oğlu F.Ç.'yi dövüp yerde sürüklemesi ise internet kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Internet KafeYaşar Aktürk Mahallesi
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