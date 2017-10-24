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Okul servislerinde yeni dönem: Araca takip sistemi, şoföre rapor şartı

4 bakan, okul servislerindeki yeni düzenlemeleri açıkladı: Emniyet kemeri ve araç takip sistemi zorunlu olacak, şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirilecek, denetim İçişleri Bakanlığında olacak

Okul servislerinde yeni dönem: Araca takip sistemi, şoföre rapor şartı

4 bakan, okul servislerindeki yeni düzenlemeleri açıkladı: Emniyet kemeri ve araç takip sistemi zorunlu olacak, şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirilecek, denetim İçişleri Bakanlığında olacak

24 Ekim 2017 Salı 11:03
Okul servislerinde yeni dönem: Araca takip sistemi, şoföre rapor şartı
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AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Okul Servis Yönetmeliği'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

İŞTE YENİ ALINAN ÖNLEMLER

- Araçlarda emniyet kemeri ve araç takip sistemi zorunlu hale getirildi.

- Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi.

- Komisyonda öğretmen ve veliler olacak.

- Denetim görevi İçişleri Bakanlığı'nda olacak.

- Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yerine getirilecek.

EMNİYET KEMERİ VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLU OLDU

Bakan Arslan'ın açıklamasından satır başları:

Araçlarda emniyet kemeri ve araç takip sistemi zorunlu hale getirildi. Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi.

PERSONELİN EĞİTİMİ MEB TARAFINDAN YAPILACAK

Bakan Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

Sadece okulda verilen eğitimin kaliteli olması yetmez. İyi şartlarda taşınması kaliteli eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet seviyesinin sağlanması için tüm görevlilerin uyum içinde olması ve servis denetiminin de aksatılmadan yürütülmesi esastır.

Komisyonda öğretmen ve veliler olacak. Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yerine getirilecek. Bu sistemde de eksiklikler olabilir. daha iyi olurdu diye velilerimiz de olabilir. Bu konuda bir şikayet varsa bizim bakanlığımızın iletişim merkezi var 147. Buraya bildirirlerse biz de evlatlarımıza daha iyi bir hizmet veririz.

DENETİM İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA OLACAK

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

Önemli olan uygulamaktır. Buna geçişte çok zorlayıcı değil, dikkatli ve güvenli bir takım kuralar oluşturulmuş. Velilerimiz, vatandaşlarımız rahat olsunlar. Tüm güvenlik önlemlerini almak bizim temel sorumluluğumuzdur. Denetim görevinin büyük bir bölümü İçişleri Bakanlığımız olarak bize bırakılmaktadır. Burada müsamaha gösteremeyiz. Kimse bize darılmasın, gücenmesin. Bedelini toplum olarak ağır ödüyoruz. Tüm personelimize çok teşekkür ediyoruz.

Dün 32 bin 438 okulun çevresinde bizim kolluk kuvvetlerimiz uygulama yaptılar. Bunu peyderpey devam ettireceğiz. Ailelerin rahat edebilmesi için bilmenizi isteriz ki üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

KREŞLERİN BAKIMI AİLE BAKANLIĞINA AİT

Bakan Kaya'nın açıklamasından satır başları:

Evlatlarımızın güvenliği için 4 bakanınız olarak buradayız. Uzunca bir süredir yapılan çalışmanın neticesini sizlerle paylaştık. Velilerimizin huzur içinde olmaları ve evlatlarının okul dönüşünü beklerken kaygı değil güven duygusu içinde beklemeleri bizim bu çalışmamızın temelini oluşturuyor. Bu yönetmeliğin en önemli farkı taşıma faaliyetinin güvenli hale getirilmesi.

0-3 yaş arası kreşlerin bakımları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait.

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Fatma Betül Sayan Kayaİçişleri BakanlığıSüleyman SoyluMilli Eğitim BakanlığıGüncel
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