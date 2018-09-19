Okul servislerinde dedektif dönemi

MURATPAŞA 100. Yıl Caddesi’nde denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülerin yeterliliği, araçların muayenesi, araçlar üzerindeki ’dur’ ve ’okul taşıtı’ levhalarının olup olmadığı, servislerde rehber öğretmen bulunup bulunmadığı ve emniyet kemeri uygulaması yaptı. Uygulamada bir çok servisin kurallara uygun olarak öğrenci taşıdığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce bu yıl hayata geçirilen 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması, Antalya'da okul servislerinde de uygulanmaya başlandı. Trafik dedektifi olarak görev yapan iki öğrenci aynı zamanda kırmızı düdükte taşıyacak.

Çocuklara, kural ihlali yapılması halinde kendilerinin de temsili trafik polisi olabileceğini hatırlatan polisler; kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür verdi. Trafik polisleri, ayrıca araçta bulunan çocuklardan aşırı hız yapılmaması yönünde ebeveynlerini uyarmalarını, gerekirse verilen düdüğü çalmalarını istedi. Görevliler, emniyet kemeri kullanımının önemini, yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceğini de aktardı.



"Kaza yüzde 40 azaldı"

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Antalya’da yoğun bir okul servisinin trafikte olduğunu belirterek, kendilerinin de bu araç grubuna çok önem verdiklerini kaydetti.

Okul servislerin geleceğin teminatı olan çocukları taşıdığının altını çizen Şengül,“ Bir önceki yıla oranla servis denetim oranını yüzde iki yüz artırdık. Yüzde 40 civarında servis araçlarının karıştığı kazada da düşüş sağlandı. Bu sadece polisiye tedbirlerle alınan bir sonuç.” dedi.



"Her servise dedektif"

Bu sene başlatılan kırmızı düdük uygulamasını servis araçlarına da uyguladıklarının altını çizen Nurettin Şengül,“ Her okul servisine bir trafik dedektifi, birde yardımcı görevlendiriyoruz. Onlar bize sürücünün yolda yaptığı hatalar olursa uyaracak, düdüğünü çalacak. Denetimlerimizde bu görevlendirdiğimiz dedektiflerden bilgiler alacağız. Bir çifte denetim yapmış olacağız.



"Amaç kazayı önlemek"

Geçen yıl 8 bin öğrenci servisi denetlediklerini aktaran Şengül, “Bir servis aracını 4 kez kontrol etmişiz. Ama bundan sonra içinde bir dedektifimiz olacak. Amacımız servislerin kazaya karışmadan iyi bir eğitim öğretim dönemi geçirmek. Yolda artık servis sürücülerimiz kurallara uyacak. Uymazlarsa öğrencilerimiz uyaracak” ifadelerine yer verdi. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul, öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı ve kırmızı düdük vererek, yapmaları gerekenleri anlattı.