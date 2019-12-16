Okul müdürünün eşinden, minik öğrenciye annesiyle ilgili skandal sözler
İstanbul Sancaktepe'de eğitim veren bir okulda, müdürün eşi kocasını protesto eden velilerden birinin çocuğunu arkadaşlarının içinde "Annen önce okuma yazma öğrensin, sonra müdürü protesto etsin" diyerek azarladı.
GÜNCEL 16.12.2019, 14:07
İSTANBUL Sancaktepe'de bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Perran Kutman Sarıtaş İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ve veliler önceki hafta okul müdürünü protesto etmişlerdi. Olay sonrası yaşananlardan ders alması beklenen okul müdüründen sonra bir skandala da aynı okulda görevli öğretmen eşi imza attı.
"ANNEN ÖNCE OKUMA YAZMA ÖĞRENSİN"
Okul önündeki protestoya katılan velilerden birinin çocuğunu sınıfın ortasında azarlayan müdürün eşi, "Senin annen okuma yazma bilmiyor. Önce okuma yazma öğrensin, sonra müdürü protesto etsin" diyerek çıkıştı.
AĞLAYARAK SINIFI TERK ETTİ
Öğretmeninin annesi hakkında söyledikleri karşısında bir hayli üzülen 9 yaşındaki çocuğun da hüngür hüngür ağlayarak sınıftan çıktığı öğrenildi.
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