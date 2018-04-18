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Okul kermesine yoğun ilgi

Hidayet Görgün Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği Üyeleri, okulun ihtiyaçlarını gidermede destek olma amacıyla okul bahçesinde bir yardım kermesi düzenledi. 

Okul kermesine yoğun ilgi

Hidayet Görgün Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği Üyeleri, okulun ihtiyaçlarını gidermede destek olma amacıyla okul bahçesinde bir yardım kermesi düzenledi. 

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:06
Okul kermesine yoğun ilgi
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KERMESE çevre okullardan öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katılarak okul ihyaçlarının daha kolay karşılanması noktasında yardımseverlik yaptılar.

'OKUL EKSİKLERİ ALINIYOR'

Hidayet Görgün Ortaokulu, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Hülya Ilgın düzenledikleri kermes hakkında bilgilerini Dim TV mikrofonu aracılığıyla izleyicilere aktardı. Ilgın, düzenlenen yardım kermesi hakkında yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz kermesten toplanan gelirler ile okulumuzun eksikleri alınıyor, mesela tuvalet yapımı, okul bahçesi, kapı ve bazı araç gereçler için elde ettiğimiz gelirler ile okulumuzun eksik olan ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

ILGIN, YARDIMSEVERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Hülya Ilgın okulun önemli bir ihtiyacı olan tuvaletler hakkında yaptığı açıklamada" 1999 yılından beri yapılamayan okul tuvaletinin yeniden yapılarak öğrencilerin, ihtiyaçlarını gidermeleri ve okula biraz da olsa katkı sağlayabilmek amacıyla böyle bir kermes düzenledik. Milli Eğitim Alanya Şubesi ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de okulumuzun eksiklerini gidermek için yardım yapıyorlar, bizde Okul Aile Birliği olarak küçükte olsa bizlerin de bu okulda bir emeğimizin olmasını istedik ve küçük çapta olan eksiklerini gidermek amacıyla okulumuza destek vermeye çalışıyoruz. Okul Aile Birliği olarak düzenlemiş olduğumuz kermesimize katılarak, okulumuza da destek veren yardımseverlere bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

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Hidayet Görgün OrtaokuluOkul Aile BirliğiDim Tv
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