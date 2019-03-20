Oktay ve Çavuşoğlu’nun uçağı dünya uçuş rekorunu kırdı

BU uçuşla ilgili Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye resmi heyetini taşıyan devlet filosuna ait TC CAN tescilli Airbus 340 tipi VİP uçağının, İstanbul’dan kalkarak hiç yakıt ikmali yapmadan 19 saat 38 dakika direkt uçarak Yeni Zelanda’nın Christchurch kentine indiğini açıkladı.

DÜNYA UÇUŞ REKORU

Bu süre dünya sivil havacılık tarihinde en uzun süren direkt uçuş oldu. Dönüş uçuşu ise rüzgarın ters olması nedeniyle Singapur’dan yakıt ikmali yapılarak gerçekleştirildi.

Bundan önceki en uzun direkt uçuş geçen yıl 12 Ekim’de Singapur Hava Yolları Singapur-New York seferi ile 17 saat 25 dakikada tamamlanmıştı. Singapur'daki Changi Havalimanı'ndan kalkan uçak ABD'deki Newark Havalimanı'na indi. Uçuşta 19 bin kilometreden fazla yol katedildi.Seferin ortalama 18 saat 25 dakika süreceği açıklanmıştı.

“KÜÇÜK UÇAKLA GİDEMEZDİK”

Yeni Zelanda’ya yaklaşık 50 kişilik bir heyetle gittiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Küçük uçaklardan biriyle zaten gidemezdik. Airbus 319 ile gitseydik en az 3 kere yakıt ikmali yapmak zorunda kalırdık. Uçuş neredeyse 2 gün sürerdi. Bu kadar vaktimiz yoktu. Eleştirileri duydum ve üzüldüm. Biz oraya Türkiye’nin çağdaş imajını ve küresel gücünü de götürdük. Dünyaya çok net bir mesaj verdik. Bunu bu gibi anlamsız tartışmalarla gölgelemek memleket sevgisi ile izah edilemez” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 10:10