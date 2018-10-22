Oktar Grubu'na operasyon! Beklenen isme gözaltına alındı

ADNAN Oktar suç örgütüne ilişkin yeni dalga bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 33 kişi hakkında verdiği gözaltı talimatı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan isimlerin arasında Oktar'ın abisi Kenan Oktar'ın da yer aldığı öğrenildi.

LİSTEDE OKTAR'IN ABİSİ DE VAR

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'ın da yer aldığı öğrenildi. Ardından 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kenan Oktar, kardeşinin tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem yaratmıştı.

187 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Maili polisin sabah saatlerinde adreslere baskın düzenlediği operasyonun devam ettiği öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda geçtiğimiz günlerde örgütün iki numarası Tarkan Yavaş da yakalanmıştı. Örgüte 11 Temmuz'da büyük bir darbe indirilmiş 187 kişi tutuklanmıştı.