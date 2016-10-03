'OHAL turizmi vurmaz'

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu kararıyla OHAL (Olağanüstü Hal) süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıklayarak "19 Ekim günü saat 01.00'den itibaren OHAL yenilenecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da OHAL için "1 yıl bile yetmez" mesajı geldi. Bu açıklamaların ardından Alanya'da gözler turizm sektörüne çevrildi.



'OHAL SIKINTI YARATMAZ'



TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu "OHAL'in bize olumsuz bir etkisi olmaz. Zaten yürürlükte olan bir uygulamaydı, uzatılması pek bir şeyi değiştirmeyecek. 5 yıl da uzasa, turizmde şu ana kadar bir sıkıntı yaratmayan OHAL, bundan sonra da sıkıntı yaratmaz" dedi.



'UÇUŞ PLANLARI YAPILDI'



ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise "Zaten sezon sonuna geliyoruz. Temenni ediyoruz ki, önümüzdeki sezon bu devam etmeyecek. Türkiye normalleşme dönemini bir an önce tamamlayacaktır. Uçuş planlamaları yapıldı, şu anda OHAL'in olumsuz bir etkisi yok. Önümüzdeki sezona da Türkiye sorunları aşmış olur" dedi.