Öğretmenlik mesleği Alanya’da da unutulmadı

KUTLAMA programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saat 09.00'da Atatürk Anıtı’na çelen sunulmasıyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in Başöğretmen Atatürk’ün anıtına çelenk sunmasının ardından katılımcılar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı saat 09.45'de Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğrencilerin yaptığı resim sergisini gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Milli Eğitim Müdürü Er, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Daha sonra Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Sevimlier kürsüde yerini aldı. Törende emekli öğretmenler adına Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli Hikmet Erol bir konuşma gerçekleştirdi. Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Atatürk'ün Öğretmenleri" adlı sunumuyla devam eden program, müzik dinletisiyle son buldu.