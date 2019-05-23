Öğretmenlerin görev yerleri belli oldu! LGS ve İOKBS...

LGS ve İOKBS MEB tarafından 1-2 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavda görev alacak öğretmenler belli oldu.

İki oturum şeklinde yapılacak LGS'de birinci oturum 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

5., 6., 7., 8. hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıflar için İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 2 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.Sınavda 4 seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

01-02 Haziran 2019 Cumartesi Pazar günlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlarda görevli olan öğretmenlerin yerleri belli oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 13:29