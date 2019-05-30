Öğretmenlerin ek ders ücretleri yarın hesaba yatacak

MUHASEBAT ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü personel ödemelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şunlar dile getirildi: ''Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığının 18 Nisan 2019 tarih ve 70560 sayılı yazısında, Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran 2019 Pazartesi günü 13.00'da başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona ereceği, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Ramazan Bayramı tatilinin (1 Haziran - 9 Haziran 2019 arası tatil olduğu için) maaş ve ek ders ödeme dönemi ile çakışması nedeniyle, 34 Sıra No'lu Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi başlıklı Tebliğ de belirlenen sürelere uygun olarak maaş işlemlerinin yetiştirilebilmesi, ek ders ödemelerinde gecikmeye sebebiyet verilmemesi, ek ders ödemelerinde oluşan gelir vergisinin maaşlara dahil edilebilmesi ve sistemsel yoğunluklardan dolayı sıkıntı yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından yapılan açıklamalara göre işlemlerin yapılması gerekmektedir.'' denilmiştir.



Haziran ayı başında ödenmesi gereken mayıs ayında ait ek ders ücretlerine ilişkin gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi pazartesi günü itibariyle kullanıma açıldı. Aralık ayında olduğu gibi mayıs ayına ait ek ders puanlarının sisteme girilerek gerekli hesaplar yapıldıktan sonra muhasebe birimine gönderilmesi ve ek ders ücretlerinin 31.05.2019 tarihine kadar ivedilikle ödenmesi gerekiyor."