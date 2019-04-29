Öğretmenlere, Türkçe'nin kullanımı ve diksiyon eğitimi

MEB'in, TRT Genel Müdürlüğü ve televizyon kanallarının haber spikerleriyle işbirliğinde gerçekleştireceği, 'Önce Türkçe Projesi'nin tanıtım toplantısı, MEB Şura Salonu'nda yapıldı. Bakan Ziya Selçuk, Türkçeyi korumak, gereken saygıyı göstermek konusunda yapılması gereken ne varsa hepsine adanmışlık seviyesinde bir yaklaşımları olduğunu söyledi. Selçuk, "'Önce Türkçe' derken bütün çocuklarımızdan, doğmamış çocuklarımızdan, geçmişimizden, geleceğimizden söz ettiğimizin farkındayız" dedi.

'TÜRKÇE, UYGARLIĞIMIZIN KİLİT TAŞI'

Projenin bir işaret fişeği olduğunu dile getiren Selçuk, 1 yıl içerisinde 'Türkçe'nin Söz Varlığı Projesi'nin de hayata geçirileceği belirtti. Selçuk, "Cumhuriyet tarihimizde 3 kere teşebbüs edilmesine rağmen henüz gerçekleştirilemeyen söz konusu projenin ilk fazını bu yılın Ekim ayında paylaşacağız. 'Söz Varlığı Projesi' ile bütün çocuklarımızın hangi kelimeleri hangi yaşta ne şekilde kullanacağı, kitaplarda, yayınlarda kelimelerin nasıl yer almasının daha uygun olacağı, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve toplumun tüm fertleri için kelimelerin ne şekilde nasıl kullanılacağı konusunda çok kapsamlı bir projeden söz ediyoruz. Yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir uzman grubunun çalıştığı bir proje. Türkçe bizim uygarlığımızın kilit taşı, bütün kültürümüzün taşıyıcısı, dil olmadan, düşünce olmaz, düşünce olmadan kültür olmaz, kültür olmadan medeniyet olmaz. Dolayısıyla insan olmaz, insanlık da olmaz" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZ'

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Bakan Selçuk, Türkçenin doğru ve güzel kullanımı konusunda öğretmenlerin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Gömleğimizin ilk düğmesi Türkçe. Bu sebepten dolayı öğretmenlerimizi meselenin içine katmak, onlarla beraber bu projeyi yürütmek hayati bir önem taşıyor. Öğretmenlerimize ne yapsak, ne tür katkıda bulunsak, onların gelişmeleri ve kariyer gelişimleri için ne tür destekte bulunsak azdır. Eğer öğretmenimiz bulunduğu sınıfa hayat verirse, bulunduğu sınıfta eğer çocuklarımızın gözlerinin ışıltısını artırırlarsa ki bunun ana vasıtası dildir, o zaman biz huzur içinde memleketimize olan, toprağımıza, bayrağımıza olan borcumuzu ödediğimiz şuuruna da sahip oluruz."

'TÜRKÇE BİZİM ANA SÜTÜMÜZ'

Öğretmenlere seslenen Bakan Seçluk, "Türkçe bizim dil bayrağımız, Türkçe bizim ana sütümüz. Her birimizin Türkçe'yi daha güzel kullanmak konusunda bir ömür vakfetse bile alacağı mesafe var. O sebeple bu bitmeyen bir eğitim ve bilinç alanı. Öğretmenlerimizin Türkçe'yi daha iyi kullanmaları konusunda ne tür desteğe ihtiyaçları varsa biz buradayız. Bütün toplumumuzun, öğretmenlerimizin hizmetindeyiz. Ve bu kadar kirletici atmosfere rağmen, bu kadar zayıflatılan bir dil alanına rağmen biz de ödevimizi yapacağız ve bununla ilgili giderek derinleşen bir şuur sahası oluşturmayı da hedefleyeceğiz. Türkçe'yi geleceğe taşımak sadece bir kurumun değil, milletin ödevi" dedi.

'2 YILDA 400 BİN ÖĞRETMEN EĞİTİM ALACAK'

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise, 'Önce Türkçe Projesi'nin bakanlığın 2023 vizyon belgesi çerçevesindeki stratejik eylem planının bileşenlerinden biri olduğunu söyledi. Boyacı, "Türkçe'nin kullanımı ve diksiyon eğitimi ile öncelikle sınıf öğretmenlerimiz, Türkçe öğretmenlerimiz ve edebiyat öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize bu projeyi başlatıyoruz. Bu projeyi de öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda tasarladık. Projemize pilot olarak başlayacağız ve 7 bin öğretmenimiz bu yıl eğitimlere katılacak. 2 yıl içerisinde 400 bin civarında öğretmenimizi bu proje içerisinde yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK İLE SELFİE KUYRUĞU

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, projeye katılan haber spikerlerine teşekkür ederek çiçek verdi. Bakan Selçuk, "Benim en çok imrendiğim mesleklerin başında geliyor sunuculuk" diyerek spikerlerle birlikte fotoğraf da çektirdi. Programdan sonra Ziya Selçuk ile selfie çektirmek isteyen öğretmenler uzun bir kuyruk oluşturdu.