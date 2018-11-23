Öğretmenlere kahvaltılı jest

HÜSEYİN Girenes Fen Lisesi Okul Aile Birliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde okul bünyesinde görev yapan öğretmenler için bir kahvaltı etkinliği organize etti. Kahvaltıda buluşan öğretmenler, hatırlanmanın haklı mutluluğu ile keyifli zaman geçirdi. Okul Aile Birliği adına konuşan başkan Mustafa Başak “Okul Aile Birliği olarak bu anlamlı günde bir araya geldik. Yarınlarımızı inşa eden, nesiller yetiştiren, eğiten fedakar öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Hepimizin bildiği üzere toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerimizdir. Yeryüzünde barışı sağlayacak iki sihirli değnek vardır ki, biri anaların, diğeri de öğretmenlerimizin elindedir. Eğitim demek, ruhtaki güzelliği, sevgiyi ve barışı son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Bu anlamda çocuklarımızı eğiten, geleceğimize yön veren değerli öğretmenlerimizin yalnızca bir gün değil her gün yanındayız" şeklinde konuştu.