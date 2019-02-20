Öğretmenlere bir müjde daha geldi

Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medyadan yeni öğretmen atama takviminin mart ayına kalmayacağını duyurdu.

Öğretmenlere bir müjde daha geldi
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PERSONEL Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Instagramdan öğretmenlere müjdeyi verdi.
Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Instagramdan öğretmen olan bir takipçisinin sorusunu yanıtladı. Öğretmenin "Şubat sonu takvim gelir mi?" sorusuna Personel Gelen Müdürü Hamza Aydoğdu Şubat sonu geç olmaz mı sence? diye yanıt verdi. Aydoğdu, yeni öğretmen alım takviminin marta kalmayacağını duyurmuş oldu.

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