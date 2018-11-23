'Öğretmenler Sadece Bugün Hatırlanmamalı'

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İYİ Parti Alanya Teşkilatı, öğretmenleri ziyaret ederek; bu günün ithaf edildiği öğretmenleri okullarında ziyaret etti. 

'Öğretmenler Sadece Bugün Hatırlanmamalı'
banner404

ZİYARETLERİ sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın; Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirterek, Öğretmenlerin sadece 24 Kasımda değil; her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamasına devam eden Apaydın; "Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum diyen Hz. Ali'nin (R.A.) verdiği değerle, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünya'nın her tarafında Öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurudur' sözünü yolumuza ışık tutarak, öğrenim ve öğretime duyduğumuz hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Geleceğimizi tayin edecek çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi geçim sıkıntılarıyla, atanma problemleriyle yipratmak yerine, el üstünde tutulup, geleceğimizi aydınlatmaları için refah seviyesinde yaşamaları, problemlerinin çözülmesi millet olarak hepimizin sorumluluğundadır. Haklarını gözetmek, haklarını almaları için seslerini duyurmak hepimizin boynunun borcudur. Emanetimizi yetiştiren, kutsal vazife üstlenen öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.' diyerek öğretmenlerin mesleğindeki hakların gözetilmesi gerektiğini de vurguladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALKÜ'de gerçeğini aratmayan tatbikat
ALKÜ'de gerçeğini aratmayan tatbikat
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479