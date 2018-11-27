Öğretmenler kaynaşma yemeğinde buluştu

FİNİKE Pergole Ocakbaşı Restorant’ta düzenlenen yemeğe, Türk Eğitim Sen Antalya 1. Nolu Şube Başkanı Oğuz Öztürk ve İl yönetim kurulu üyeleri, Finike Şube Başkanı Nazım Nurdoğan, Kumluca Şube Başkanı Selahattin Değirmenci ve öğretmenler katıldı.

Atatürk’ü minnetle andıklarını, şehit olan öğretmenleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Türk Eğitim Sen Kumluca Başkanı Selehattin Değirmenci, “Türk Eğitim Sen olarak Eğitimdeki Millilikten uzaklaştırmaya yönelik oluşturulan tüm sorunları biliyoruz. Çözüm için mücadele ediyoruz. Yapılan yanlışların, tutulmayan sözlerin takipçisiyiz” dedi.

Türk Eğitim Sen Antalya 1. Nolu Şube Başkanı Oğuz Öztürk ise, “Öğretmen kökenli bir milli eğitim bakanımız olduğu için birçok sorunun çözümü için umutlanmıştık. Ama beklentimiz olmadı. Yargının andımızın geri gelmesi yönündeki kararı uygulanmadı. Milli Eğitim Bakanı bu konuda yardımcı olmadı. İyi bilinsin ki Türk Eğitim Sen olduğu sürece bunun takipçisi olacaktır. Okutmak istemeyenlerin çocukları okula 10 dakika geç gelsin. Ama biz çocuklarımıza andımızı okutacağız.”

Öğretmenler yemek ve konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde eğlenerek stres attı.