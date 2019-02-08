Öğretmenler için mobbing sayılan durumlar nelerdir?

MOBBİNG, iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürmedir.

İŞTE YARGITAY'IN MOBBİNG TANIMI!

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/15971 Esas 2014/19538 Karar ve 26.06.2014 tarihli kararında ise mobbing'in tanımı detaylı şekilde yapılmıştır.



Mobbingde, hedef alınan kişinin şerefine, kişiliğine, karakterine, inancına, değerlerine, yeteneklerine, tecrübelerine, birikimlerine, düşüncelerine, etnik kökenine, yaşam biçimine, kültür vb. yönlerine topluca bir saldırı söz konusudur. Bu saldırı, dedikodu ve söylenti çıkarma, iftira atma, toplum önünde küçük düşürme, hafife alma, karalama, kötüleme ve yok sayma gibi kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak etkileyebilecek eylemlerle yapılmaktadır."

HANGİ DAVRANIŞLAR ÖĞRETMENLER İÇİN MOBBİNG SAYILIR?

Danıştay 2. Dairesi verdiği kararda, “Öğretmenlere verilen ders programının haftanın geneline yayılarak öğretmen için bilerek zorlaştırılması, öğretmene birbiriyle çakışan görevler verilmesi, öğretmenin aynı gün birkaç okula gidilecek şekilde program yapılması nınmobbing (psikolojik tacizin) göstergesi olduğuna hükmetti.

Danıştay İkinci Dairesi Esas No: 2015/6046, Karar No: 2017/6537 ile yukarıdaki hareketlere maruz kalan öğretmene maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.