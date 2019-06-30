Öğretmenler hakları için pedala basıyor: Türk Eğitim Sen'den anlamlı eylem

ŞEHİT Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ve Necmettin Yılmaz'ın adlarının verildiği etapla ilgili Alanya Türk Eğitim Sen üyeleri Başkan Burhan Ulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ulu, "Bu değerli mücadelede değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Bisikletleri ile Antalya’dan yola çıkan Kahraman ve Yenice’nin son durağı Adana olacak. 3600 pedal sloganıyla çıktıkları yolda 650 kilometre yol kat edecek olan öğretmenler, etaplarına Fırat Çakıroğlu, Eren Bülbül, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz gibi teröre kurban verdiğimiz gençlerimizin isimlerini verecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 22:41