ŞEHİT Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ve Necmettin Yılmaz'ın adlarının verildiği etapla ilgili Alanya Türk Eğitim Sen üyeleri Başkan Burhan Ulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ulu, "Bu değerli mücadelede değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.
Bisikletleri ile Antalya’dan yola çıkan Kahraman ve Yenice’nin son durağı Adana olacak. 3600 pedal sloganıyla çıktıkları yolda 650 kilometre yol kat edecek olan öğretmenler, etaplarına Fırat Çakıroğlu, Eren Bülbül, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz gibi teröre kurban verdiğimiz gençlerimizin isimlerini verecek.
Öğretmenler hakları için pedala basıyor: Türk Eğitim Sen'den anlamlı eylem
Türk Eğitim Sen Antalya Şubesi üyesi Dinçer Kahraman ve Can Yenice, öğretmene şiddetin ve 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi için bisikletleriyle 650 kilometre yol yapacak. Etabın her ayağına bir şehidin adını veren öğretmenlerin ikinci durağı Alanya oldu
ŞEHİT Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ve Necmettin Yılmaz'ın adlarının verildiği etapla ilgili Alanya Türk Eğitim Sen üyeleri Başkan Burhan Ulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ulu, "Bu değerli mücadelede değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.